RAN, LOREFICE (M5S): MELONI TROVA TEMPO PER FEDEZ MA NON PER PARLAMENTO?

Roma, 18 marzo — “Altro che ‘strumentalità’ delle opposizioni, come sostiene Gelmini: in una fase internazionale così delicata, è ovvio, ancor prima che doveroso, chiedere la presenza della Presidente del Consiglio in Aula dopo il Consiglio europeo. La richiesta non è propaganda strumentale delle opposizioni ma rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Se la Premier ha trovato il tempo per fare campagna elettorale referendaria da Fedez, trovi anche quello per venire in Aula a riferire sulla drammatica questione mediorientale. Il Parlamento non è un optional.”

Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e componente della Commissione Politiche UE.