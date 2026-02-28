Marsala. Adamo candidata. Pellegrino (FI)

“Le comunità crescono quando la politica ha il coraggio di rinnovarsi, mantenendo saldi alcuni valori fondamentali.

Crediamo che oggi a Marsala serva proprio questo: uno sguardo nuovo ma con grande esperienza, uno sguardo al futuro che unisca chi si riconosce nei valori e nelle politiche del centrodestra. Per questo, pur avendo condiviso un tratto di strada con l’amministrazione uscente, il percorso politico di Forza Italia Marsala ha la sua naturale evoluzione nel sostegno alla candidatura dell’on. Giulia Adamo a sindaco.

Il nostro è prima di tutto il riconoscimento di una storia personale e di un percorso politico solidi. Giulia Adamo ha costruito una competenza amministrativa e politica sempre radicata nel territorio e improntata al dialogo, qualità che riteniamo essenziali per governare una città complessa come la nostra. Con lei, il centrodestra marsalese raggiunge quell’unità effettiva che abbiamo sempre indicato come condizione necessaria per affrontare le sfide che ci attendono, nel rispetto di valori e prassi politiche chiari, coerenti e orientati al futuro.

Ma al di là degli equilibri politici, c’è un dato sostanziale che ci guida: Marsala è una delle città più importanti della Sicilia e ha bisogno di essere rappresentata da un’amministrazione in sintonia con i livelli istituzionali superiori, capace di dialogare in modo costruttivo con i Governi regionale e nazionale e con le istituzioni europee. Solo così potremo attrarre risorse, intercettare opportunità e costruire occasioni di sviluppo durature per la nostra comunità.

Sostenere Giulia Adamo è un passo deciso verso il futuro di Marsala, per darle un’amministrazione forte, autorevole e che rappresenti davvero tutta la comunità.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana