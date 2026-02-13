Gela (CL) 13 febbraio 2026 – Ha preso il via dal mercato settimanale della Stazione a Gela, il primo degli incontri itineranti con la cittadinanza, che il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ha avviato per informare e confrontarsi sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

“L’idea – spiega il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – è quella di incontrare i cittadini nelle piazze, nei mercati, fuori dalle università e poter parlare, cercare un confronto sulla necessità di andare a votare e soprattutto di votare No. Sono sicuro che la Sicilia potrà dare un contributo importante alla difesa della nostra Costituzione. Spieghiamo ai cittadini che attraverso questo referendum senza quorum possiamo arginare il controllo della politica sulla giustizia, scongiurando il tentativo di Giorgia Meloni e del centrodestra, di creare un sistema in cui la giustizia possa avvantaggiare i potenti ed essere inflessibile con le persone comuni”.

Il calendario che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, vedrà impegnati attivisti, referenti territoriali, consiglieri comunali e portavoce M5S a tutti i livelli istituzionali principalmente nelle piazze, nei mercati rionali. Il secondo appuntamento è in programma ancora nel Nisseno, domani alle ore 11.00 al “mercatino” del sabato di via Ferdinando I. L’incontro con Di Paola è fissato all’ingresso principale ubicato tra la Ferdinando I e la Via Filippo Turati.