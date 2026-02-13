“Congratulazioni a Nino Minardo per il prestigioso incarico ricevuto, su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, come responsabile di Forza Italia per i Rapporti federativi e con le Liste civiche. Una nomina importante che rafforza il dialogo tra il partito e il vasto e dinamico mondo civico.

Il contributo delle liste civiche rappresenta oggi un valore fondamentale per il radicamento sui territori. In Sicilia come nel resto d’Italia, esistono tante realtà civiche che condividono principi e valori pienamente in linea con quelli di Forza Italia. Rafforzare questi rapporti significa costruire una politica più inclusiva e partecipata. All’amico e collega Nino Minardo rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.