MALTEMPO, LOREFICE (M5S): INTERROGAZIONE SU COPERTURA RAI DURANTE CICLONE HARRY

Roma, 11 feb. – “Ho depositato un’interrogazione parlamentare a mia prima firma per verificare se, durante gli eventi meteorologici estremi connessi al ciclone Harry che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, la RAI abbia garantito una copertura informativa continua, tempestiva e proporzionata alla gravità dell’emergenza. In presenza di calamità naturali, l’informazione del servizio pubblico non svolge una mera funzione di cronaca, ma rappresenta un presidio di pubblica utilità e uno strumento essenziale di protezione civile informativa. Aggiornamenti, allerte e indicazioni operative incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini. È quindi necessario chiarire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio e verificare quali protocolli assicurino un regime informativo straordinario, stabile e diffuso su tutte le reti RAI nelle situazioni di emergenza”.

Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.