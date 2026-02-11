Antonio De Luca (M5S Ars): “Maggioranza a brandelli batte in ritirata. Questo governo ormai è alla frutta, deve andare a casa”

Palermo, 1/02/2026. “La maggioranza a brandelli ha preferito battere in ritirata oggi, in Aula, per paura di prendere altre sonore bocciature sugli articoli cui teneva di più. Quanto accaduto questo pomeriggio è l’ennesima prova che questo governo non ha più i numeri, gli resta una sola cosa da fare: andare a casa”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca dopo la sospensione della seduta di Sala d’Ercole che stava votando il ddl Enti locali.

“Gravissimo – continua Antonio De Luca – anche il fatto che è stato violato l’accordo, preso all’unanimità in capigruppo, di procedere al voto finale del ddl entro oggi. Questo costituisce un pericoloso precedente con il quale il governo in futuro sarà costretto a fare i conti. Incredibile, infine, anche assistere al totale disinteresse del governo ad un ddl portato in aula dalla sua maggioranza, ddl che al suo interno prevede la norma già votata sulle quote rosa”