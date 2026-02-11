11 Febbraio 2026
Home Antonio De Luca (M5S Ars): “Maggioranza a brandelli batte in ritirata. Questo governo ormai è alla frutta, deve andare a casa”

Related Stories

Scuole fatiscenti e aule-frigorifero in Sicilia, M5S: “L’Ars ha acceso i riflettori: si farà una cabina di regia, un pool di tecnici realizzerà i progetti di intervento”

Scuole fatiscenti e aule-frigorifero in Sicilia, M5S: “L’Ars ha acceso i riflettori: si farà una cabina di regia, un pool di tecnici realizzerà i progetti di intervento”

11 Febbraio 2026
MALTEMPO: M5S, INVECE DI CONTARE DANNI, SI CREINO CONDIZIONI PER EVITARLI

MALTEMPO: M5S, INVECE DI CONTARE DANNI, SI CREINO CONDIZIONI PER EVITARLI

11 Febbraio 2026
MALTEMPO, LOREFICE (M5S): INTERROGAZIONE SU COPERTURA RAI DURANTE CICLONE HARRY

MALTEMPO, LOREFICE (M5S): INTERROGAZIONE SU COPERTURA RAI DURANTE CICLONE HARRY

11 Febbraio 2026

Leggi anche

Scuole fatiscenti e aule-frigorifero in Sicilia, M5S: “L’Ars ha acceso i riflettori: si farà una cabina di regia, un pool di tecnici realizzerà i progetti di intervento”

Scuole fatiscenti e aule-frigorifero in Sicilia, M5S: “L’Ars ha acceso i riflettori: si farà una cabina di regia, un pool di tecnici realizzerà i progetti di intervento”

11 Febbraio 2026
MALTEMPO: M5S, INVECE DI CONTARE DANNI, SI CREINO CONDIZIONI PER EVITARLI

MALTEMPO: M5S, INVECE DI CONTARE DANNI, SI CREINO CONDIZIONI PER EVITARLI

11 Febbraio 2026
Antonio De Luca (M5S Ars): “Maggioranza a brandelli batte in ritirata. Questo governo ormai è alla frutta, deve andare a casa”

Antonio De Luca (M5S Ars): “Maggioranza a brandelli batte in ritirata. Questo governo ormai è alla frutta, deve andare a casa”

11 Febbraio 2026
MALTEMPO, LOREFICE (M5S): INTERROGAZIONE SU COPERTURA RAI DURANTE CICLONE HARRY

MALTEMPO, LOREFICE (M5S): INTERROGAZIONE SU COPERTURA RAI DURANTE CICLONE HARRY

11 Febbraio 2026