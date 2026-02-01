Svolta in Texas: il democratico Rehmet espugna una roccaforte repubblicana

Sabato scorso, il panorama politico texano è stato scosso dalla vittoria di Taylor Rehmet nelle elezioni suppletive per il Senato statale. Il candidato democratico è riuscito a conquistare un distretto storicamente conservatore che, nel 2024, Donald Trump si era aggiudicato con un distacco di ben 17 punti.

Rehmet — veterano dell’Aeronautica e sindacalista — ha battuto nettamente la sfidante repubblicana Leigh Wambsganss nell’area di Fort Worth, chiudendo lo scrutinio con un rassicurante margine di 14 punti percentuali. “Questo successo appartiene alla classe lavoratrice”, ha dichiarato il neo-senatore celebrando il risultato.

Il presidente del DNC, Ken Martin, ha descritto l’esito come un “campanello d’allarme” per il Grand Old Party a livello nazionale. La vittoria in Texas si somma ai recenti trionfi democratici nelle corse per i governatori di Virginia e New Jersey, suggerendo che il ritorno di Trump alla Casa Bianca stia paradossalmente fungendo da catalizzatore per l’opposizione.