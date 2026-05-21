SuperEnalotto, a un anno dal “6” da 35,4 milioni la tabaccheria di Desenzano del Garda (BS): “La fortuna tornerà qui”

ROMA – Non ha dubbi la titolare della tabaccheria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel 2025 è stato registrato l’ultimo “6” al SuperEnalotto. “La fortuna tornerà qui, ne sono sicura”, ha dichiarato ad Agipronews Eleonora Bocchio, esercente del punto vendita di via Durighello 4, dove esattamente un anno fa – il 22 maggio 2025 – un fortunato giocatore centrò il Jackpot da 35,4 milioni di euro.

A distanza di 364 giorni da quella vincita, il “6” continua a nascondersi e per l’estrazione di questa sera, giovedì 21 maggio, il montepremi ha raggiunto quota 167,4 milioni di euro, il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto.

“Data l’entità del montepremi, in questo ultimo periodo i giocatori sono aumentati, anche se dal mio punto vendita passano soprattutto clienti abituali”, spiega la tabaccaia di Desenzano del Garda. La caccia alla combinazione vincente continua ad alimentare la voglia di tentare la fortuna, e le giocate sembrano essere aumentate anche nel punto vendita di via Durighello.

“Dopo la vincita dello scorso anno non sono mancate le visite di curiosi, pronti a fare domande sul fortunato vincitore”. Ma l’identità del giocatore resta ancora un mistero. “Non so assolutamente chi sia, nessuno è passato da qui”, racconta Eleonora Bocchio. Resta però viva la convinzione che, a un anno esatto da quella storica vincita, la fortuna possa tornare a bussare alla porta della tabaccheria: “Io me lo sento”, conclude la titolare.