[Sicilia] Forza Italia Giovani, Giuseppe Occhipinti responsabile Dipartimento Turismo

Forza Italia Giovani Sicilia ha istituito il nuovo Dipartimento Turismo. La decisione è stata presa dal Segretario regionale dei Giovani Fabrizio Tantillo d’intesa con il Commissario regionale del partito in Sicilia Nino Minardo.

A guidare il Dipartimento sarà Giuseppe Occhipinti, giovane forzista laureato in Economia e Management ed attualmente studente alla ESCP Business School di Londra.

“Il turismo è uno dei motori economici della Sicilia e coinvolge tantissimi giovani che ne fanno occasione di impresa e sviluppo.

Ringraziamo Nino Minardo, che sta puntando con convinzione sulle nuove generazioni e sulla valorizzazione delle competenze presenti nel territorio, sostenendo e ascoltando i giovani come risorsa centrale per la crescita del movimento.

Siamo certi che l’entusiasmo e la capacità di Giuseppe contribuiranno alla crescita della nostra comunità politica e al rafforzamento del legame con le realtà locali.

Il ruolo che gli abbiamo affidato sarà importante per promuovere idee e iniziative capaci di valorizzare il turismo come opportunità per la nostra terra. A lui i migliori auguri di buon lavoro”, dichiara Fabrizio Tantillo.