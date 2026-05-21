PORTO EMPEDOCLE, MP: “POLEMICHE INUTILI CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE”

Il MP – Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti interviene in merito alla nota stampa diffusa nei giorni scorsi riguardante alcuni mezzi di servizio delle Forze di Polizia parcheggiati nel centro di Porto Empedocle. A seguito di una verifica dei fatti, è emerso che il presunto divieto contestato non riguarda i mezzi delle Forze dell’Ordine, poiché la segnaletica presente reca chiaramente la dicitura “ad eccezione dei mezzi di Polizia”. Le autovetture oggetto dell’attenzione mediatica, inoltre, sostano soltanto per brevi periodi e senza arrecare alcun impedimento al passaggio pedonale o alla circolazione. “Nel pieno rispetto della libertà di stampa, riteniamo doveroso rappresentare la nostra versione dei fatti a tutela degli operatori delle Forze dell’Ordine e soprattutto della verità. Prima di puntare il dito contro donne e uomini in divisa bisognerebbe verificare attentamente i fatti e comprendere il contesto operativo in cui gli stessi si trovano ad agire quotidianamente. Siamo i primi a pretendere irreprensibilità comportamentale. Parliamo di personale impegnato in servizi continui tra Porto Empedocle e Lampedusa, spesso costretto a turni massacranti, lontano dalle proprie famiglie e chiamato a garantire sicurezza e ordine pubblico in situazioni estremamente delicate. Dispiace assistere a polemiche che rischiano soltanto di screditare il lavoro silenzioso e professionale svolto ogni giorno dagli operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. I mezzi contestati sostano per il tempo strettamente necessario e senza creare alcun intralcio alla cittadinanza. Alimentare inutili attacchi mediatici contro chi indossa una divisa non aiuta certamente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Siamo certi che eventuali verifiche verranno effettuate con la massima trasparenza e serenità, come avviene sempre nelle istituzioni serie. A tutti gli operatori impegnati sul territorio va invece il nostro sostegno e il nostro ringraziamento per il sacrificio, la professionalità e il senso dello Stato dimostrati ogni giorno”, dichiara Antonio Alletto segretario generale Mp

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