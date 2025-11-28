Palermo 28 novembre 2025 – Porta la firma dei deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars Nuccio Di Paola ed Angelo Cambiano, l’emendamento grazie al quale aumenta a quasi 7 milioni di euro lo stanziamento da parte della Regione Siciliana per gli 8 Comuni tra i 25 mila ed i 100 mila abitanti, che versano in condizione di dissesto finanziario e non riescono pertanto a garantire i servizi talvolta essenziali ai cittadini.

“Il sostegno ai Comuni in dissesto finanziario – spiegano Di Paola e Cambiano – rappresenta per il Movimento 5 Stelle una priorità assoluta. Grazie a una nostra iniziativa lo stanziamento iniziale di 1,2 milioni è stato portato a 10 milioni di euro. Abbiamo inoltre ampliato la platea dei beneficiari includendo tutti i Comuni da 25 mila a 100 mila abitanti.

Nello specifico il decreto assessoriale numero 637, che applica il nostro emendamento, rappresenta un intervento concreto che arriva direttamente ai territori e consente ai Comuni interessati di affrontare con maggiore stabilità le criticità finanziarie, garantendo servizi essenziali e rafforzando gli equilibri di bilancio” – concludono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano.