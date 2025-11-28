Primo Consiglio unificato regionale della UIL FPL e della UILPA Palermo e Sicilia: un momento storico di rafforzamento della rappresentanza dei lavoratori pubblici nel territorio regionale.

I lavori, tenutisi a Palermo, hanno visto, tra gli altri, la presenza e gli interventi della segretaria generale della UIL FPL Rita Longobardi, del segretario generale della UILPA Sandro Colombi, della segretaria generale regionale della UIL Sicilia e Area Vasta Luisella Lionti e dei segretari generali regionali Totò Sampino e Alfonso Farruggia, rispettivamente della UIL FPL e della UILPA.

I punti focali dell’unificazione delle due sigle riguardano il rafforzamento della tutela dei lavoratori delle Funzioni Centrali e la maggiore efficacia della contrattazione collettiva, congiuntamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e la partecipazione attiva dei dipendenti alle scelte sindacali.

Al centro, temi di prioritaria importanza quali la sicurezza e la formazione del personale e il welfare.

“La nostra voce unitaria – spiegano Totò Sampino e Alfonso Farruggia – sarà più forte nelle trattative con le istituzioni”.

“L’unione di UIL FPL e UILPA – aggiungono – farà della UIL Funzione Pubblica la più grande categoria all’interno della UIL, garantendo maggiore incisività nelle politiche pubbliche e una rappresentanza sindacale sempre più solida”.

Nei giorni scorsi, a livello nazionale, si è tenuto un Consiglio unificato di UIL FPL, UILPA e UIL Organi Costituzionali: un atto importante che segna l’avvio del percorso culturale, organizzativo e valoriale mirato ad affrontare le sfide future della Funzione Pubblica secondo un approccio sempre più interconnesso.

Proprio dal Consiglio unificato, prende il via l’iter che condurrà alla stagione congressuale e alla costituzione, a tutti i livelli, della UIL Funzione Pubblica.