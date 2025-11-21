22 Novembre 2025
Home [Sicilia] VIOLENZOMETRO. Presentazione alla stampa dello strumento in distribuzione nelle scuole contro la violenza di genere

Related Stories

CAMERA si aggiudica l’organizzazione di EXPOSED – Torino Foto Festival 2026

CAMERA si aggiudica l’organizzazione di EXPOSED – Torino Foto Festival 2026

21 Novembre 2025
Taormina Food Expo: grande successo per l’Assemblea di CNA Sicilia. Unita la filiera agroalimentare attorno a cibo, cultura e impresa

Taormina Food Expo: grande successo per l’Assemblea di CNA Sicilia. Unita la filiera agroalimentare attorno a cibo, cultura e impresa

21 Novembre 2025
L’Ente Bilaterale Turismo Sicilia ha celebrato i 30 anni dalla propria costituzione. La proposta di creare un osservatorio delle competenze

L’Ente Bilaterale Turismo Sicilia ha celebrato i 30 anni dalla propria costituzione. La proposta di creare un osservatorio delle competenze

21 Novembre 2025

Leggi anche

CAMERA si aggiudica l’organizzazione di EXPOSED – Torino Foto Festival 2026

CAMERA si aggiudica l’organizzazione di EXPOSED – Torino Foto Festival 2026

21 Novembre 2025
Taormina Food Expo: grande successo per l’Assemblea di CNA Sicilia. Unita la filiera agroalimentare attorno a cibo, cultura e impresa

Taormina Food Expo: grande successo per l’Assemblea di CNA Sicilia. Unita la filiera agroalimentare attorno a cibo, cultura e impresa

21 Novembre 2025
On. Ida Carmina (M5S): “Cefpas, concorso-farsa. Una finestra lampo di nove ore notturne, offesa per i siciliani”

On. Ida Carmina (M5S): “Cefpas, concorso-farsa. Una finestra lampo di nove ore notturne, offesa per i siciliani”

21 Novembre 2025
[Sicilia] VIOLENZOMETRO. Presentazione alla stampa dello strumento in distribuzione nelle scuole contro la violenza di genere

[Sicilia] VIOLENZOMETRO. Presentazione alla stampa dello strumento in distribuzione nelle scuole contro la violenza di genere

21 Novembre 2025