20 Novembre 2025
Home Sicilia. Opposizioni Ars illustrano mozione sfiducia: “Schifani non può più scappare dall’aula”

Related Stories

Un emendamento aggiuntivo all’ARS per salvare “Le Ciminiere” di Catania dopo l’incendio dei giorni scorsi

Un emendamento aggiuntivo all’ARS per salvare “Le Ciminiere” di Catania dopo l’incendio dei giorni scorsi

19 Novembre 2025
Lidia Adorno (M5S): “Fermi i lavori sulla SP 127 a Calatabiano, traffico in tilt da mesi.. come il governo Schifani”

Lidia Adorno (M5S): “Fermi i lavori sulla SP 127 a Calatabiano, traffico in tilt da mesi.. come il governo Schifani”

19 Novembre 2025
Finanziaria, emendamento Marano e Adorno (M5S ARS): “Dieci milioni per recuperare il centro fieristico Le Ciminiere di Catania”

Finanziaria, emendamento Marano e Adorno (M5S ARS): “Dieci milioni per recuperare il centro fieristico Le Ciminiere di Catania”

19 Novembre 2025

Leggi anche

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GIALLOZAFFERANO INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GIALLOZAFFERANO INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

19 Novembre 2025
Un nuovo ristorante 3 stelle nella Guida MICHELIN Italia 2026

Un nuovo ristorante 3 stelle nella Guida MICHELIN Italia 2026

19 Novembre 2025
Un emendamento aggiuntivo all’ARS per salvare “Le Ciminiere” di Catania dopo l’incendio dei giorni scorsi

Un emendamento aggiuntivo all’ARS per salvare “Le Ciminiere” di Catania dopo l’incendio dei giorni scorsi

19 Novembre 2025
Sicilia. Opposizioni Ars illustrano mozione sfiducia: “Schifani non può più scappare dall’aula”

Sicilia. Opposizioni Ars illustrano mozione sfiducia: “Schifani non può più scappare dall’aula”

19 Novembre 2025