

“Schifani starebbe pensando a un passo indietro? Non ci pensi troppo e lo faccia subito. Sarebbe l’unica cosa buona fatta da lui in questa legislatura”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Il Presidente della Regione non può continuare a nascondersi e a scappare, anche se è questa la cosa che gli è riuscita meglio da quando è a Palazzo d’Orléans. Sulle terribili notizie circolate in questi giorni – dice De Luca – che restituiscono l’immagine di una Regione allo sbando, preda di affari loschi e accordi sottobanco, tra presunti appalti e presunti concorsi truccati, il Presidente ancora non ha trovato il coraggio di metterci la faccia e venire in Parlamento per dire come pensa di andare avanti e anche per rispondere alle tante domande sullo sfascio della sanità che vorremmo fargli da oltre un anno”.

“Con questo clima – conclude Antonio De Luca – la Finanziaria ‘dei sogni’, preannunciata dai dati farlocchi della Nadefr, è impossibile da discutere. Schifani e il suo governo vadano a casa prima di cominciarne i lavori”.

