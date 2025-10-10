PALERMO, 10/08/2025. – “Siamo addolorati per la morte di Maria Cristina Gallo, l’insegnante che denunciò i ritardi nei referti oncologici all’Asp di Trapani. Siamo vicini ai suoi familiari, ai quali esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio, augurandoci che la sua denuncia e il suo sacrificio non siano vani e servano ad evitare, in futuro, che incresciosi episodi del genere si ripetano”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars.