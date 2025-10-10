

PALERMO – “Il poltronificio costruito da Schifani in questi tre anni gli si è rivoltato contro, provocando malumori insanabili persino all’interno di quello stesso centrodestra che lo ha scelto alla guida della Regione. All’ARS, il 9 ottobre, il governo è stato sconfitto piu di 15 volte: un record che segna, che deve segnare, la fine politica di una maggioranza ormai allo sbando”. Lo dichiara la deputata regionale Lidia Adorno del M5S commentando quanto accaduto durante la discussione sulla manovra quater.

“Ottobre è il mese di Caporetto, e il 9 ottobre 2025 sarà ricordato come la Caporetto del governo Schifani. Non un incidente di percorso, ma una disfatta vera e propria, che ha mostrato a tutti la debolezza di un esecutivo travolto dai propri stessi equilibri interni. Ma la vera vittoria che il Movimento Cinque Stelle, da minoranza di governo, ha ottenuto in aula è stata quella di bloccare le mance e le mancette promesse inserite nella manovra”. “La stagione dei favori è finita. Le riunioni e i tentativi di ricucire non servono più. Schifani prenda atto della realtà e invece si dimetta: la Sicilia ha bisogno di un governo che risponda ai cittadini, non di un sistema di potere in agonia” ha concluso la deputata pentastellata all’Assemblea Regionale Siciliana.