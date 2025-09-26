27 Settembre 2025
Home Falcone (FI-PPE) da Ragusa: «Battaglia in UE per un bilancio vicino agli agricoltori, no a fondi ridimensionati»

Related Stories

Manovra, Di Paola (M5S Ars): “Reddito di povertà, 10 milioni dal governo: era quello che chiedevamo pure noi, ma sono sempre briciole dopo lo stop al reddito di cittadinanza”

Manovra, Di Paola (M5S Ars): “Reddito di povertà, 10 milioni dal governo: era quello che chiedevamo pure noi, ma sono sempre briciole dopo lo stop al reddito di cittadinanza”

25 Settembre 2025
De Luca (M5S Ars): “Solidarietà ai deputati della maggioranza. Ridotti a semplici comparse in commissione Bilancio, il loro ruolo svuotato da Schifani”

De Luca (M5S Ars): “Solidarietà ai deputati della maggioranza. Ridotti a semplici comparse in commissione Bilancio, il loro ruolo svuotato da Schifani”

25 Settembre 2025
Sanità, Di Paola (M5S): Le Asp hanno fallito. Riformeremo tutto, via i manager piazzati dalla politica”

Sanità, Di Paola (M5S): Le Asp hanno fallito. Riformeremo tutto, via i manager piazzati dalla politica”

25 Settembre 2025

Leggi anche

Gratta e Vinci: a Messina colpo da 20mila euro con “Miliardario New”

Gratta e Vinci: a Messina colpo da 20mila euro con “Miliardario New”

26 Settembre 2025
Vice Brigadiere aggredito a San Cataldo (CL), il Nuovo Sindacato Carabinieri Caltanissetta: “Spiccate qualità umane e professionali che hanno fatto la differenza in un contesto operativo delicato e ad alto rischio”

Vice Brigadiere aggredito a San Cataldo (CL), il Nuovo Sindacato Carabinieri Caltanissetta: “Spiccate qualità umane e professionali che hanno fatto la differenza in un contesto operativo delicato e ad alto rischio”

26 Settembre 2025
10eLotto: a Modica (RG) vinti 30mila euro con un 8 Oro

10eLotto: a Modica (RG) vinti 30mila euro con un 8 Oro

26 Settembre 2025
[Sicilia] Costruire palestre nei reparti oncoematologici di Palermo

[Sicilia] Costruire palestre nei reparti oncoematologici di Palermo

26 Settembre 2025