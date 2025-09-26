[Sicilia] Costruire palestre nei reparti oncoematologici di Palermo

Domenica camminata Ail a Palermo con Federfarma: movimento è prevenzione

Toro: movimento aiuto fondamentale nelle terapie dei tumori del sangue, con i fondi raccolti costruiremo palestre nei reparti oncoematologici cittadini.

Tobia: farmacie presidi di prevenzione, domenica faremo screening ai partecipanti di pressione e saturazione

Palermo, 26 settembre 2025 – Costruire palestre in tutti i reparti oncoematologici di Palermo, perché centinaia di studi scientifici hanno dimostrato che il movimento ha un ruolo fondamentale nella cura dei pazienti affetti da leucemie e tumori del sangue. Oggi in conferenza stampa presso Federfarma Palermo lo ha confermato Giuseppe Piazza, istruttore di pilates dell’associazione Coreospazio, che da giugno cura il progetto di animazione fisica presso il reparto di Oncoematologia dell’ospedale Civico: “Dai nostri allievi, perché tali li consideriamo, abbiamo ottenuto risultati di gran lunga superiori ad ogni più rosea aspettativa”.

E’ per questo obiettivo che l’Ail, con il sostegno di Federfarma Palermo e di numerose istituzioni e associazioni, invita i palermitani a partecipare, domenica prossima con partenza alle 9,30 da piazza Andrea Camilleri, alla “FitwalkingforAil”, una camminata per le vie del centro finalizzata a sensibilizzare sul rapporto tra movimento e prevenzione, ma soprattutto a raccogliere fondi per questo importante progetto, versando la quota di iscrizione di 10 euro. Alla partenza e all’arrivo i giovani farmacisti somministreranno un questionario e misureranno pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno per uno screening di prevenzione sulla condizione fisica dei partecipanti.

Il presidente nazionale dell’Ail, Pino Toro, ha evidenziato “l’importanza di costruire con Federfarma questo progetto, perché conferisce ancora più autorevolezza alla rete che abbiamo creato negli anni con numerose associazioni. In passato il malato leucemico o di tumore al sangue veniva trattato con estrema delicatezza, oggi, al contrario, durante le chemio o dopo i trapianti di midollo vengono regolarmente prescritte sessioni di movimento fisico. E’ per questo che, per favorire gli ottimi risultati di queste terapie, vogliamo mettere a disposizione dei pazienti in tutti i reparti oncoematologici della città alcuni spazi dedicati e attrezzati. E con Federfarma costruiremo ulteriori iniziative finalizzate al tema ‘Ambiente e prevenzione’”.

Da parte sua, Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, ha ricordato che “sosteniamo Ail sin dalla sua nascita nel 1994. La farmacia, quale presidio di prossimità e porta di accesso diretta al Servizio sanitario nazionale, svolge un fondamentale ruolo di prevenzione attraverso il modello della ‘farmacia dei servizi’, garantendo una serie di analisi che, soprattutto nelle aree rurali e interne, in caso di anomalia consentono di avviare il paziente al medico oppure di chiamare il 118 salvando vite umane. Anche domenica, quindi, saremo presenti per offrire screening, prevenzione e informazione ai cittadini”.

L’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, ha confermato il pieno supporto dell’Amministrazione al progetto dell’Ail nel quale, ha sottolineato Anello, “è molto importante la presenza e il coinvolgimento di numerosi medici, che hanno sposato con entusiasmo l’integrazione fra terapie e movimento fisico”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Cristiano Inguglia (docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’Università di Palermo), Fabio Gioia (Confcommercio), Massimo Barbaro (chinesiologo, Sicilia Nordic Walking), Aurelio Maggio (presidente Fondazione “Franco e Piera Cutino”), Roberto Foderà (Avis), Simona Pantaleone (Admo), Paolo Levantino (Fenagifar), Rosaria Mannina (Agifar Palermo) e Roberta Giordano (Farmaciste Insieme).