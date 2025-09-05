5 Settembre 2025
CARMINA (M5s) Sigonella, atterrati aerei militari israeliani: nessuna complicità al genocidio e a rischi per gli italiani

5 Settembre 2025
CARCERI, D’ORSO (M5S): INTERROGAZIONE A NORDIO SU GRAVE CARENZA ORGANICO POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA

4 Settembre 2025
FLOTILLA GAZA, M5S: TUTTA LA SICILIA MOBILITATA CONTRO GENOCIDIO E CARESTIA

4 Settembre 2025

CNA Sicilia: intesa positiva con la Regione sulla Fad asincrona per l’Apprendistato

5 Settembre 2025
[Sicilia] Enti locali. Cambiano norme per spettacoli. Mancuso (FI) “Snellimento burocrazia per economia e cultura”

5 Settembre 2025
CARMINA (M5s) Sigonella, atterrati aerei militari israeliani: nessuna complicità al genocidio e a rischi per gli italiani

5 Settembre 2025
Comunicazione e Linguaggio nuova materia scolastica, la proposta al Governo per contrastare il cyberbullismo e la violenza verbale 

5 Settembre 2025