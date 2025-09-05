5 Settembre 2025
Home CNA Sicilia: intesa positiva con la Regione sulla Fad asincrona per l’Apprendistato

Related Stories

Insolito Marsala 2025: la città che accoglie

Insolito Marsala 2025: la città che accoglie

4 Settembre 2025
Sicilia, dati e strategie sul futuro dei porti e del turismo nautico

Sicilia, dati e strategie sul futuro dei porti e del turismo nautico

4 Settembre 2025
[Sicilia] Genocidio a Gaza. InformaGiovani sostiene la Global Sumud Flotilla

[Sicilia] Genocidio a Gaza. InformaGiovani sostiene la Global Sumud Flotilla

4 Settembre 2025

Leggi anche

CNA Sicilia: intesa positiva con la Regione sulla Fad asincrona per l’Apprendistato

CNA Sicilia: intesa positiva con la Regione sulla Fad asincrona per l’Apprendistato

5 Settembre 2025
[Sicilia] Enti locali. Cambiano norme per spettacoli. Mancuso (FI) “Snellimento burocrazia per economia e cultura”

[Sicilia] Enti locali. Cambiano norme per spettacoli. Mancuso (FI) “Snellimento burocrazia per economia e cultura”

5 Settembre 2025
CARMINA (M5s) Sigonella, atterrati aerei militari israeliani: nessuna complicità al genocidio e a rischi per gli italiani

CARMINA (M5s) Sigonella, atterrati aerei militari israeliani: nessuna complicità al genocidio e a rischi per gli italiani

5 Settembre 2025
Comunicazione e Linguaggio nuova materia scolastica, la proposta al Governo per contrastare il cyberbullismo e la violenza verbale 

Comunicazione e Linguaggio nuova materia scolastica, la proposta al Governo per contrastare il cyberbullismo e la violenza verbale 

5 Settembre 2025