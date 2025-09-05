CNA Sicilia: intesa positiva con la Regione sulla Fad asincrona per l’Apprendistato

Palermo, 05 settembre 2025 – “Esprimiamo vivo apprezzamento per l’apertura e la disponibilità dimostrate dalla Regione Siciliana nel confronto sulla formazione asincrona nei percorsi di Apprendistato professionalizzante. Questo dialogo costruttivo rappresenta un passo importante verso norme chiare e moderne per le imprese e i giovani”. Così Giuseppe Orlando, Vicepresidente di CNA Sicilia, e Maurizio Merlino, dirigente regionale Cna, al termine dell’incontro con i rappresentanti dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

La delegazione di CNA Sicilia ha incontrato il Dott. Ettore Foti, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, e il Dott. Ricciardo Pippo Maria, Dirigente del Servizio VI. Al centro del colloquio, l’analisi del Comunicato prot. n. 44733 del 07/11/2024, che aveva sollevato dubbi interpretativi in merito all’utilizzo della formazione a distanza (FAD).

Nel corso dell’incontro, Orlando e Merlino hanno presentato una relazione dettagliata, evidenziando come: la Sicilia abbia già regolamentato la materia con l’Accordo del 3 agosto 2017, che consente l’erogazione in FAD senza distinzione tra modalità sincrona e asincrona; la Circolare INL n. 2/2022 non sia vincolante per la Regione, in virtù della sua autonomia normativa; il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025) abbia superato il precedente del 2011, definendo l’e-learning come modalità prevalentemente asincrona.

I rappresentanti regionali hanno mostrato forte interesse per le argomentazioni espresse, condividendo l’opportunità di chiarire il quadro normativo. È emersa la concreta possibilità che vada presto definito un provvedimento regionale per confermare la piena ammissibilità della formazione in e-learning asincrono per l’Apprendistato professionalizzante.

“Confidiamo – hanno aggiunto Orlando e Merlino – che a breve si giungerà a una soluzione definitiva, in grado di assicurare certezze alle imprese e agli apprendisti, promuovendo una formazione accessibile, moderna e allineata agli accordi nazionali”.

CNA Sicilia ha infine ribadito la propria collaborazione con l’Amministrazione regionale per supportare le aziende con strumenti formativi efficaci, a vantaggio dell’occupazione giovanile e della competitività del tessuto produttivo siciliano.

