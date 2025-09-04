ROMA, 3 settembre – “La Global Sumud Flotilla è una grandiosa iniziativa umanitaria, è dovere del governo Meloni prendere posizione pubblicamente a sua difesa e pretendere che a tutte le persone imbarcate siano garantite incolumità e libertà. Invece Giorgia Meloni si volta dall’altra parte e questo noi non lo possiamo permettere. Il governo italiano si rende complice, con vigliaccheria, del massacro del popolo Palestinese. Noi siamo in piazza con tantissima gente per dire che la complicità del governo non è in nome nostro e di milioni di italiani che guardano con sgomento, dolore e rabbia al genocidio e alla carestia in corso. Tutti insieme vogliamo rompere l’assedio di Israele a Gaza”.

Lo affermano dalla manifestazione in corso a Catania i parlamentari M5S Marco Croatti, Ketty Damante, Valentina D’Orso, Barbara Floridia e Alessandra Maiorino.