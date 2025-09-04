«Accolgo con grande compiacimento – dichiara la senatrice Daniela Ternullo – la nomina del siracusano Carmelo Frittitta a dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Energia, deliberata oggi dalla Giunta regionale presieduta dal presidente Renato Schifani, su proposta dell’assessore Francesco Colianni.

Si tratta di un incarico di straordinaria importanza per il futuro della nostra Regione, in un settore strategico che guarda con sempre maggiore attenzione all’efficienza energetica, alla sostenibilità e alla modernizzazione delle infrastrutture. La scelta di Frittitta, professionista stimato e di comprovata esperienza, rappresenta un segnale chiaro di serietà e competenza.

Sono certa – conclude Ternullo – che il suo contributo sarà determinante per dare impulso a politiche energetiche in grado di coniugare sviluppo, tutela ambientale e crescita del territorio siciliano».