ROMA, 4 settembre – “Manifestazioni come questa ristabiliscono la realtà: noi siamo una democrazia e bisogna ricordarlo forte e chiaro perchè qualcuno sembra esserselo dimenticato. Dal profondo della democrazia italiana in queste ore si alza un grido di rabbia e indignazione contro il genocidio che sta compiendo il governo israeliano di Netanyahu. A definire così quello che sta accadendo a Gaza non siamo noi ma una legge della Repubblica italiana in vigore dal 1967, la legge contro il genocidio, appunto.

Lo ha detto ieri sera a Catania sul palco della manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, che ha preso parte alla manifestazione insieme ai parlamentari 5 Stelle Marco Croatti, Ketty Damante, Valentina D’Orso, Barbara Floridia, ad una delegazione di deputati regionali pentastellati e all’ex senatore Gianluca Perilli, coordinatore del comitato progetti del M5S.

“Ma non tutte le leggi sono giuste”, ha aggiunto: “per volontà della Lega di Salvini, il Senato sta discutendo una proposta assurda in base alla quale anche manifestazioni pacifiche e democratiche come questa di Catania o le altre a sostegno della Global Sumud Flotilla sarebbero preventivamente bollate come antisemite e potenzialmente terroristiche. Anche per questo dobbiamo lottare insieme a difesa dei diritti e delle libertà di tutti. I parlamentari che si imbarcheranno con la Flotilla, come il nostro collega 5 Stelle Marco Croatti, mettono a disposizione di questa formidabile operazione umanitaria il loro ruolo istituzionale per provare a dare più peso e protezione alla missione. Questa enorme azione dal basso supplisce a quello che non fa il governo italiano, che non ha nemmeno fermato la vendita di armi dall’Italia a Israele. Quello che non fa il governo Meloni – ha concluso Maiorino – lo fanno i lavoratori dei porti italiani, grazie a loro e buon vento alla Global Sumud Flotilla”.