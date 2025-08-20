[Sicilia] Musotto. Caronia “Non fu piegato da vicenda giudiziaria e proseguì impegno per la comunità”

“Ricordo con commozione Francesco Musotto, legato alla mia famiglia da un’amicizia profonda e sincera. Un uomo che ha servito i siciliani con dedizione assoluta a tutti i livelli istituzionali, dalla Presidenza della Provincia al Parlamento Europeo, affrontando con straordinaria forza d’animo anche una grave vicenda giudiziaria. Da quell’esperienza, pur così provante, seppe emergere a testa alta, confermando una integrità che nessuna accusa riuscì ad intaccare e mantenendo sempre viva, e intatta, la sua passione per le istituzioni e la sua voglia di lavorare per il bene delle nostre comunità.

Alla sua famiglia, le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio affettuoso.”