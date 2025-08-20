[Sicilia] Musotto. Pellegrino (FI) “Un amico ed un politico sensibile e preparato”

“La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui se ne va un caro amico e un compagno di tante battaghe politiche, un uomo che ha onorato Forza Italia e le istituzioni siciliane con dedizione esemplare. Il legame e l’amicizia che da generazioni uniscono la mia famiglia con la famiglia Musotto rendono questo momento ancora più doloroso per me personalmente. Francesco ha rappresentato il meglio della politica siciliana: europalamentare di grande spessore, presidente della Provincia di Palermo e deputato regionale sempre attento ai bisogni del territorio. Oggi la Sicilia perde una persona di grande passione e sensibilità, un politico che ha saputo coniugare competenza e umanità al servizio della nostra terra. Alla famiglia Musotto vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il gruppo di Forza Italia all’ARS.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.