Manovra ter. Di Paola (M5S): Centrodestra sta insieme solo per interessi. Noi alternativa credibile

Palermo 8 agosto 2025 – “Quanto accaduto in questi giorni a Sala d’Ercole per l’approvazione della manovra ter di Schifani, è la palese ulteriore dimostrazione che le forze politiche del centrodestra, stanno insieme solo per una mera spartizione di potere e interessi Non hanno mai avuto una visione comune di Sicilia, così come dimostra questa variazione fatta di interventi singoli e senza prospettiva. A maggior ragione, dopo quanto accaduto in questi giorni, insisteremo con ancora maggiore convinzione nel costruire un’alternativa credibile a Schifani e a questo centrodestra. Una alternativa che possa governare la Sicilia con una visione di futuro e che superi il concetto di elargizione di incarichi e prebende tipico del centrodestra”. Lo dichiara il coordinatore regionale e deputato ARS del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola, in merito all’approvazione della “manovrina economica” a Sala d’Ercole.

“Schifani abbia rispetto dell’Assemblea Regionale Siciliana – sottolinea Di Paola. Ogni volta che il presidente della Regione e chi lo sostiene, mette tagliole o prevarica l’Assemblea, va prevaricare i siciliani stessi e questo non lo permetteremo. Intanto abbiamo affossato la maggioranza, costringendolo il presidente Schifani a portare a casa una manovra ‘light’” – conclude Di Paola.