On. Ida Carmina M5S: “Solidarietà alla Comunità Missionaria Porta Aperta: un gesto vile che colpisce l’intera Agrigento”

Esprimo la mia più profonda vicinanza e solidarietà alla Comunità Missionaria Porta Aperta, duramente colpita dall’incendio della “Tenda dello Slancio”, che sembrerebbe essere stato causato da un vile atto vandalico.

Un gesto ignobile che non ferisce soltanto un presidio sociale fondamentale, ma l’intera comunità agrigentina. Se sarà confermata la natura dolosa dell’incendio, ci troveremmo davanti a un atto gravissimo e intollerabile, che offende chi, da anni, si impegna con passione e dedizione per contrastare ogni forma di marginalità e povertà – materiale, spirituale ed educativa-offrendo ascolto e speranza a chi vive situazioni di sofferenza.

Questo episodio desta grande preoccupazione, non solo per quanto accaduto nella città capoluogo, ma anche per il clima crescente in tutta la provincia di Agrigento. È fondamentale, oltre a intervenire per sostenere chi si trova in condizioni di disagio, affrontare con onestà intellettuale il tema della sicurezza urbana.

Non è sufficiente inasprire pene e reati, come previsto dal cosiddetto “Decreto Sicurezza”: servono più presidi di legalità, potenziando concretamente la presenza delle forze dell’ordine e della polizia municipale, oggi purtroppo fortemente sotto organico. Proprio su questo ho presentato nei giorni scorsi un’interrogazione parlamentare.

Ho personalmente contattato Suor Maria Grazia e Suor Stellina, con le quali ho collaborato durante gli anni della loro missione a Porto Empedocle. Nonostante l’amarezza per l’accaduto, hanno espresso coraggio e determinazione: “Risorgeremo più forti di prima”, mi hanno detto. Ma anche la consapevolezza che è urgente rafforzare il contrasto alla microcriminalità e allo spaccio, fenomeni sempre più diffusi.

Io e il Movimento 5 Stelle siamo al fianco della Comunità Missionaria Porta Aperta. E con noi, come mi ha riferito Suor Maria Grazia, c’è una straordinaria risposta solidale da parte della cittadinanza agrigentina, che si sta mobilitando in massa per sostenere la ricostruzione.

Agrigento sceglie la solidarietà, la legalità e la speranza.