PALERMO, 16/07/2025. “La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è un punto di riferimento fondamentale per tantissime famiglie siciliane e del Meridione d’Italia. Non può essere messa assolutamente in discussione, né può essere ubicata in altri posti, come suggerito da qualcuno, visto che funziona benissimo dove sta. Ho proposto una risoluzione in commissione, che voteremo prossimamente per spingere il governo a inserirla a Taormina nella rete ospedaliera”.

Lo ha affermato il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, a margine della seduta tenuta oggi dalla commissione Salute dell’Ars per fare chiarezza sul destino della struttura, la cui attività è autorizzata in regime di proroga fino al 31 luglio prossimo.

“La risoluzione – spiega Antonio De Luca – mira a indirizzare il governo a inserire nella nuova rete ospedaliera le due cardiochirurgie pediatriche, ma esplicita che, nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse arrivare la deroga ministeriale per dare il via libera a entrambe, quella che dovrà restare in vita è certamente quella di Taormina, considerato che quella di Palermo non è in grado di operare autonomamente e che ha la convenzione col San Donato prossima alla scadenza”.

Antonio De Luca, inoltre, chiede chiarezza sui posti letto della struttura.

“Otto posti letto complessivi non sono sufficienti, ce ne vogliono almeno 18: 8 di cardiochirurgia pediatrica, 6 di terapia intensiva e 4 di rianimazione, atteso che il reparto di Taormina ha un tasso di occupazione saturo, mentre quello di Palermo, al momento, risulta avere 5 posti letto non attivi e con un tasso di occupazione bassissimo”.