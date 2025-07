[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Da PD e M5S solo vuota propaganda. Ignorano risultati concreti di Schifani”

“È ormai chiaro a tutti quale sia il vero obiettivo di Pd e Movimento 5 Stelle: bloccare una manovra finanziaria da 350 milioni di euro predisposta dal governo Schifani grazie a nuove entrate tributarie – inizialmente non previste – frutto delle politiche economiche efficaci messe in campo dall’esecutivo regionale. Una manovra concreta, a favore di imprese, territori e cittadini, che dà ossigeno alla Sicilia. Ma i siciliani hanno capito bene questo disegno strumentale: sapranno distinguere tra chi lavora per lo sviluppo dell’Isola e chi invece, per mero tornaconto politico e visibilità personale, tenta di boicottarlo.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

Per il capogruppo azzurro, ” le barricate in Aula di Pd e 5 Stelle sono l’ennesima sceneggiata utile solo a strappare un titolo di giornale o raccattare qualche like sui social. Ma mentre si agitano per farsi notare, i due partiti tacciono – guarda caso – su una riforma storica attesa da 80 anni: la norma di attuazione dello Statuto sull’autonomia fiscale e la fiscalità di sviluppo, ottenuta grazie all’impegno del presidente Renato Schifani e all’azione del suo governo. Una conquista che rafforza la nostra autonomia e offre nuove opportunità di crescita all’economia siciliana. Oggi il presidente è a Roma per firmare l’accordo di programma sul Ponte sullo Stretto, un’opera strategica per il futuro della Sicilia e dell’intero Paese. È così che si lavora davvero per lo sviluppo, non certo tra urla, ostruzionismi e teatrini in Aula.

Chi oggi invoca rispetto per l’Ars dovrebbe prima imparare a rispettare i risultati. Il resto è solo propaganda.”