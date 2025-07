Malati oncologici: Ternullo (FI): “Testo di civiltà per diritto alle cure”

“Questo provvedimento è un testo di civiltà, trasversale, molto atteso dai malati oncologici e dalle persone a loro vicine. C’è chi, per potersi curare, ha perso il lavoro e il proprio reddito. Questo non deve più succedere. Perciò ora prevediamo il diritto a un periodo di congedo non retribuito, fino a 24 mesi, per il tempo necessario a curarsi, stanziando risorse adeguate. Una misura che riguarda tutti quei lavoratori, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, rare, invalidanti e croniche. Cui si aggiungono i genitori di figli minori che siano in queste condizioni cliniche. Parliamo di circa 200 mila persone. Sono fiera, da persona che conosce sulla propria pelle il calvario di questa malattia, di aver potuto dare il mio contributo. Nei confronti dei pazienti oncologici questo Parlamento ha avuto davvero un’attenzione mai registrata prima. Forza Italia ha contribuito a questo testo con due proposte, una di Giandiego Gatta e una di Chiara Tenerini, a conferma che il nostro partito su temi di questa importanza c’è sempre”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl Conservazione del posto di lavoro per malati oncologici.

