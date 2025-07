[Sicilia] Donne, storia e cultura. Presentazione del fumetto “COSTANZA D’ALTAVILLA: LA REGINA CHE SFIDÒ IL DESTINO”

Giovedì 10 luglio alle ore 10:00, presso la Sala Mattarella di Palazzo Reale a Palermo, si terrà la presentazione del fumetto dedicato a Costanza d’Altavilla, la sovrana normanna che rivoluzionò il ruolo femminile nel potere medievale. L’iniziativa, curata dalla Commissione Biblioteca dell’ARS, riunirà istituzioni ed esperti per celebrare l’eredità di una figura iconica della storia siciliana.

Interverranno:

– Gaetano Galvagno, Presidente dell’ARS;

– Marianna Caronia, Presidente Commissione Biblioteca ARS;

– Mimma Calabrò, Assessore della Giunta Municipale di Palermo;

– Giovanna Perricone, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune;

– Federica Dolce, Avvocato e Scrittrice (moderatrice).

Saranno presenti anche Valentina Chinnici, Roberta Schillaci (Componenti Commissione Biblioteca ARS) e Michele Balistreri (Direttore Servizio Biblioteca ARS).

Il fumetto, ambientato nella Palermo medievale, ripercorre la vita straordinaria di Costanza: da principessa sognatrice a imperatrice capace di unire popoli e sfidare convenzioni in un’epoca dominata dagli uomini. Attraverso le sue scelte coraggiose e la lungimiranza politica, Costanza non solo governò il Regno di Sicilia, ma pose le basi per il futuro di Federico II, suo figlio.

L’opera si propone come un ponte tra passato e presente, evidenziando temi ancora attuali come leadership femminile, giustizia e uguaglianza. Un invito a riscoprire una donna che seppe cambiare il corso della storia, dimostrando che il potere non ha genere.