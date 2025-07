RESTO AL SUD, DAMANTE (M5S): DECRETI ATTUATIVI MAI ARRIVATI 

Gela (CL) 3 luglio 2025 – “Con Resto al Sud migliaia di giovani e donne hanno, nel tempo, creato impresa rimanendo nelle proprie comunità, moltissimi proprio in Sicilia. Si tratta di misura che ha tutte le carte in regola per spingere il Mezzogiorno verso il cambiamento, peccato però che con il centrodestra al governo nazionale e regionale se ne stiano perdendo le tracce”.

Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle e segretaria in commissione Bilancio, Ketty Damante intervenendo nelle scorse ore in Aula a Palazzo Madama.

“La verità – spiega Damante – è che Resto al Sud 2.0″, una delle ultime misure annunciata dal ministro Fitto e inserita nel Dl Coesione, è ancora ferma ai blocchi di partenza. Mancano i decreti attuativi, manca la piena operatività e il risultato che otteniamo è l’esatto contrario: i giovani stanchi di aspettare se ne vanno. La favoletta che per anni ci hanno raccontato che i giovani del centro e del sud non avevano voglia di lavorare, che volevano solo il cosiddetto posto fisso, non regge più: le idee ci sono, le specializzazioni e le capacità anche. Manca, manco a dirlo, la volontà politica di dare gli strumenti ai nostri giovani per rimanere e contribuire alla crescita del proprio territorio. L’unico modo per incentivare i giovani a rimanere al Sud è mandare a casa i governi di destra”, conclude.