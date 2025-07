Insediamento giovani agricoltori, Sunseri (M5S Ars): “La Regione accolga tutte le domande presentate. Inaccettabile lasciare fuori chi ha i requisiti”

PALERMO, 3.07.2025 –. «Finanziare tutte le domande presentate da giovani e nuovi agricoltori siciliani che sono risultate ammissibili. Non possiamo permetterci di escludere chi ha i requisiti, ha presentato progetti validi e aspetta solo una risposta».

È l’appello rivolto al governo regionale, messo nero su bianco dal deputato regionale M5S Luigi Sunseri in una nota ufficiale inviata all’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo e al dirigente generale del Dipartimento Fulvio Bellomo per chiedere lo sblocco delle risorse necessarie per finanziare tutte le domande ammissibili, presentate nell’ambito degli Avvisi SRE01 e SRE02 del Piano Strategico PAC 2023–2027 relativi all’insediamento di giovani e nuovi agricoltori.

«Solo per i giovani – spiega Sunseri – ci sono oltre 1.500 domande ammesse”.

Nella nota, Sunseri chiede inoltre che la Regione apra un confronto con il Ministero dell’Agricoltura, all’interno del Comitato di Sorveglianza del Piano Strategico, per migliorare i criteri e i punteggi di accesso ai futuri bandi.

«Oggi – dice – partecipare è troppo complicato. Serve più chiarezza, più semplicità, più attenzione alle reali esigenze delle imprese agricole siciliane».

«L’agricoltura siciliana – conclude il deputato – ha bisogno di nuove energie. Investire sui giovani è l’unica strada per farla crescere davvero. Non sprechiamo quest’occasione».

condividi su: