Palermo 1 luglio 2025 – “Quella di Schifani oggi in aula è stata una inutile comparsata. Il suo silenzio sugli scandali politici che hanno travolto il centrodestra in Sicilia negli ultimi anni è imbarazzante. Oggi in Aula il presidente della Regione Siciliana ha perso l’occasione di prendere la parola per dare un segnale politico su tutto quello che gli sta accadendo intorno. Quanti altri scandali di questa portata dovranno ancora scoppiare prima di sentire la sua voce?”.

Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola a margine della seduta d’Aula a Sala d’Ercole.