IL RIUSO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI

Nell’ambito della iniziativa PALERMO CAPITALE DEL VOLONTARIATO 2025 e con il contributo di CESVOP Palermo, AUSER SICILIA e LIBERA organizzano l’iniziativa VOLONTARIATO CONTRO LE MAFIE E RIUSO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI, una iniziativa a carattere nazionale per il prossimo 4 luglio 2025 (a partire dalle ore 17.00 a Palermo) sul tema:

L’iniziativa si terra a Palermo nel “Giardino del Benessere” (di Viale della Resurrezione 78).

Il “Giardino” è un bene confiscato alla mafia e concesso all’Auser, che negli anni è diventato un punto di riferimento culturale, del tempo libero, di legalità e della intera città, dove si pratica una antimafia sociale, dei diritti e di popolo.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione su come è cambiata la mafia, sullo stato sociale messo in atto della mafia nei quartieri popolari e su come rilanciare la lotta alla mafia ed il tema del riuso sociale dei beni confiscati.

Dopo i saluti di Giuditta Petrillo – Presidente del CESVOP PALERMO ci sarà l’introduzione ai lavoro di Giorgio Scirpa – presidente regionale AUSER SICILIA su cui si svilupperà un dibattito, moderato dalla Giornalista RAI Lidia Titotta e a cui interverranno: la Magistrata e Componente della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Franca Imbergamo, Carmelo Pollichino di Libera Palermo, Il Presidente della Commissione Regionale Antimafia On. Antonello Cracolici , Serafina Moncada Presidente della Coop. Siociale “I Sicaliani”, Il Componente della Commissione Parlamentare Antimafia On. Giuseppe Provenzano, il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia

L’iniziativa sarà chiusa da Domenico Pantaleo Presidente Nazionale di AUSER .-