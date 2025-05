Parigi, 29 maggio 2025: Per la prima visita di Stato dal suo insediamento, Donald Trump ha scelto il Golfo. Il tour in Medio Oriente ha portato alla firma di accordi di investimento record per un valore di 2.000 miliardi di dollari con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, segnando una svolta nelle relazioni economiche tra Stati Uniti e Golfo.

Il Golfo, la nuova priorità geostrategica di Washington

Per la seconda volta consecutiva, Donald Trump ha scelto il Medio Oriente come meta della prima visita di Stato, ignorando partner storici come Canada ed Europa. Questa scelta strategica si spiega con i vantaggi competitivi di cui godono i Paesi del Golfo nell’attuale contesto economico globale: solide prospettive di crescita, forti riserve finanziarie, contesto politico stabile e notevoli riserve energetiche.

Accordi per 2.000 miliardi di dollari firmati in tre importanti tappe

Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver firmato accordi per un valore totale di quasi 2.000 miliardi di dollari, tra cui:

– 600 miliardi di dollari con l’Arabia Saudita (compresi 142 miliardi di dollari in attrezzature militari statunitensi)

– 243 miliardi di dollari con il Qatar (tra cui un gigantesco ordine da 96 miliardi di dollari per Boeing)

– 200 miliardi di dollari con gli Emirati Arabi Uniti, la prima fase del piano di investimenti da 1.400 miliardi di dollari annunciato lo scorso marzo.

Oltre agli investimenti in aviazione, energia e altri settori industriali, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo di primo piano, con l’annuncio della costruzione del più grande data center di IA (al di fuori degli Stati Uniti) ad Abu Dhabi.

Un segnale forte ma ancora simbolico del riavvicinamento tra gli Stati Uniti e il Golfo

Al di là degli annunci spettacolari, questa visita ha rivelato una convergenza strategica tra Washington e le capitali del Golfo. I leader hanno calibrato attentamente i messaggi sulle priorità comuni: il rafforzamento delle capacità di difesa a fronte delle crescenti tensioni regionali, la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche e il desiderio di sviluppare una politica energetica più coerente e sostenibile.

Per gli Stati Uniti, questi investimenti sono una leva per rilanciare l’industria nazionale e affermare la propria leadership tecnologica. Per i Paesi del Golfo, rappresentano un’opportunità per accelerare la diversificazione economica, in particolare attraverso l’intelligenza artificiale, consolidando al contempo il loro status di principali attori geopolitici.

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni di intenti, la realizzazione concreta e l’effettiva attuazione di questi investimenti rimangono incerte. In un contesto geopolitico difficile, le prossime settimane saranno decisive per valutare se questo riavvicinamento si tradurrà in azioni durature o rimarrà un segnale diplomatico.

Una risposta diretta alla crescente influenza di Pechino nella regione

La visita di Stato è anche una risposta alla presenza strategica della Cina nel Golfo attraverso la Belt and Road Initiative.

Pechino sta intensificando gli investimenti concreti in infrastrutture, energia – sia combustibili fossili (25 miliardi di dollari) che energia verde (12 miliardi di dollari) – e logistica, con 70 miliardi di dollari in contratti edilizi firmati nel 2024, oltre a 51 miliardi di dollari in investimenti non finanziari.

La visita di Donald Trump mira quindi a riaffermare l’influenza americana in una regione diventata un importante campo di battaglia geo-economico.

Ernesto De Martinis, CEO Regione Mediterraneo & Africa di Coface, ha commentato: “Il viaggio di Trump nel Golfo e gli accordi annunciati rappresentano un passaggio rilevante nella ridefinizione delle priorità strategiche americane. L’entità degli investimenti è senza dubbio significativa, ma ciò che conta sarà la loro reale implementazione e l’impatto che potranno generare nel medio e nel lungo periodo. In un contesto segnato da una crescente competizione tra Stati Uniti e Cina, l’area del Golfo emerge sempre più come piattaforma per l’industria, l’energia e le tecnologie di frontiera. Per le imprese che operano su scala internazionale, diventa fondamentale monitorare questi sviluppi, che condizionano in modo crescente l’accesso ai mercati, le scelte di localizzazione e la gestione del rischio.”