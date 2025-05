Realmonte, Cambiano (M5S): “Auguri al nuovo sindaco Mallia. Riconoscimento al lavoro di Aucello e Monachino”

Conclusa la tornata elettorale che ha visto il Comune di Realmonte impegnato nel rinnovo dell’amministrazione comunale, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, dichiara in una nota:

«Estendo i miei migliori auguri al neoeletto sindaco Alessandro Mallia e a tutta la sua squadra, certo che sapranno lavorare con responsabilità e visione nell’interesse della comunità, proiettando Realmonte verso un futuro attento ai bisogni dei cittadini. Desidero, inoltre, rivolgere i miei complimenti a Leonardo Aucello, candidato sindaco, per l’importante risultato ottenuto – dichiara l’on. Cambiano –. Pur non essendo riuscito ad essere eletto, con 1.131 voti pari al 38,5%, ha dimostrato di avere accanto una comunità che ha creduto fermamente in lui e nel progetto politico che ha rappresentato. Un consenso significativo, che testimonia la bontà del lavoro svolto e la forza delle idee messe in campo.»

Aggiunge poi: «In qualità di deputato agrigentino del Movimento 5 Stelle, esprimo un particolare ringraziamento e apprezzamento ad Anna Monachino, candidata nella lista a sostegno di Aucello e vicina alle posizioni del Movimento. Con 116 preferenze personali, ha conseguito un risultato di valore, frutto del suo impegno, della sua credibilità e del rapporto costruito con la comunità. Sono certo che Anna continuerà a lavorare con dedizione e serietà per Realmonte, e che questo rappresenti per lei non un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso politico e civico attivo, sempre nel solco dei valori del Movimento 5 Stelle.»

«Da parte mia – conclude – non mancheranno a lei e alla città sostegno e vicinanza, nell’interesse esclusivo della comunità realmontina.»