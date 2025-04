Elezioni provinciali Catania, FI elegge quattro consiglieri. Falcone (FI): «Siamo seconda forza del centrodestra, ora buongoverno alla Città metropolitana»

Catania, 28 apr – «Siamo soddisfatti per il risultato conseguito da Forza Italia alle elezioni provinciali di Catania, dove, grazie alla fiducia accordataci dai sindaci e consiglieri dei 58 comuni etnei, abbiamo eletto ben quattro consiglieri metropolitani. Ci confermiamo seconda forza del centrodestra etneo. Complimenti al sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, alla consigliera catanese Melania Miraglia, al consigliere di Caltagirone Antonio Montemagno e al consigliere di Misterbianco Ninni Anzalone, chiamati adesso a esprimere le nostre istanze di buongoverno nella Città metropolitana di Catania». Così il segretario provinciale FI a Catania, l’eurodeputato Marco Falcone, commentando l’esito delle odierne elezioni provinciali.

«In un contesto elettorale di secondo livello, dove non si è purtroppo espresso il voto popolare diretto – aggiunge Falcone – FI ha dimostrato di avere una classe dirigente solida e credibile. Ringraziamo i parlamentari FI, i dirigenti e tutti i forzisti del Catanese per l’impegno profuso. Come già ribadito, avremmo preferito che alle urne andassero i cittadini, ma adesso sfrutteremo comunque l’opportunità di restituire voce ai cittadini attraverso l’impegno dei nostri rappresentanti azzurri alla Città metropolitana», conclude.