Ok dell’Ars a premialità per le imprese che assumono disoccupate over 50 e tutelano salute e sicurezza delle lavoratrici. Passano all’Ars due norme M5S

Punteggi aggiuntivi nella valutazione dei bandi e degli avvisi per imprese che assumono disoccupate over 50 e che promuovo la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici.

Questi due emendamenti, a firma della deputata M5S Roberta Schillaci, hanno avuto oggi il via libera dall’Ars nel contesto dell’articolo 5 del ddl stralcio 738 della commissione Attività produttive che prevede misure a sostegno delle imprese che valorizzano le competenze femminili.

“Si tratta – commenta la deputata – di norme che mirano ad incentivare le nostre imprese a reclutare donne che difficilmente, dopo aver perso il lavoro, riescono a reinserirsi nel settore produttivo, passati i 50 anni. Importante anche il tema della sicurezza, che troppo spesso latita in diverse imprese. Questa va tutelata mediante interventi volti ad aumentare il livello di informazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza”.

