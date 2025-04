“Vogliamo sapere, per i biancavillesi, come il Governo Schifani sta verificando la corretta esecuzione di un intervento che il territorio attendeva da oltre un ventennio” ha detto la parlamentare pentastellata Ars catanese

Palermo, 8 aprile 2025 – “Venticinque anni di promesse mancate e passerelle politiche. Poi l’avvio dei lavori. Oggi vogliamo sapere esattamente come procedono”. Lidia Adorno, portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere risposte certe e verificabili sui lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della cava di Monte Calvario, nel cuore di Biancavilla (Ct).

Nonostante la scoperta della fluoro edenite, un minerale cancerogeno simile all’amianto, risalga al 1997 e il sito sia stato dichiarato Sito di Interesse Nazionale (SIN) nel 2001, i lavori di decontaminazione sono partiti solo nel gennaio 2025. Più di vent’anni di rinvii, ritardi e incapacità politica.

“Finalmente, qualcosa si è mosso, ma non è sufficiente. Vogliamo garanzie reali – ha affermato Adorno – sapere come sta procedendo la bonifica e quando verrà terminata”

La cava di Monte Calvario, sfruttata per decenni per l’estrazione di pietrisco lavico, è stata una fabbrica di morte nascosta sotto gli occhi di tutti. Le polveri cancerogene, utilizzate per costruire case, strade e piazze a Biancavilla, hanno messo a rischio la salute di un’intera comunità. “È stata una strage silenziosa mentre la politica è rimasta per troppo tempo a guardare”.

L’interrogazione parlamentare punta, oggi, a ottenere risposte precise su come e quando saranno completati i lavori di bonifica e quali misure sono state predisposte per evitare la nuova dispersione di polveri contaminanti nell’aria. “Non vogliamo risposte vaghe, ma dati concreti e verificabili. Come sta operando la ditta incaricata? Quali misure di sicurezza sono state adottate? Qual è la data prevista per la conclusione dei lavori?”

La parlamentare regionale catanese del M5S spingerà affinchè ci sia un controllo sulle fasi di lavoro di bonifica di Monte Calvario. “La popolazione di Biancavilla ha già pagato un prezzo altissimo – ha dichiarato Adorno – informiamo e diamo nuove risposte ai cittadini: come la Regione Siciliana intende verificare la corretta esecuzione dei lavori di bonifica, fino al loro termine?”.