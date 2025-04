“Anziché educarli alla pace, dovremmo educare i nostri ragazzi alla guerra? È l’ultima follia che vuole l’Europa e questo è veramente agghiacciante”.

Lo afferma il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha commentato dallo scranno di sala d’Ercole quanto previsto dall’articolo 164 della risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile scorso.

“Questo articolo – dice Gilistro – scandalizza e indigna. Sono rimasto esterrefatto a leggere l’invito ‘all’UE e ai suoi Stati membri a mettere a punto programmi educativi e di sensibilizzazione, in particolare per i giovani, volti a migliorare le conoscenze e a facilitare i dibattiti sulla sicurezza, la difesa e l’importanza delle forze armate’. Praticamente si esorta all’educazione alla guerra, ed è una follia. Ma come? Noi propugniamo l’educazione all’affettività nelle scuole per arginare i femminicidi e qui si spinge in direzione totalmente opposta, piantando nelle giovani coscienze dei ragazzi i perfidi semi della violenza? Perché questo è certo: educare alla difesa equivale a educare alla guerra”.

