SuperEnalotto: ad Aci Sant’Antonio (CT) centrato un “5” da che sfiora i 20mila euro

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di giovedì 6 marzo, come riporta Agipronews, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, centrato un “5” da 19.757,69 euro presso il Bar Casalotto in via Marchese di Casalotto, 16.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 marzo è di 82,4 milioni di euro.