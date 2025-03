Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrato un 9 Oro da 50mila euro a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in piazza Vittorio Emanuele. Vincita più alta della giornata. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751 milioni di euro dall’inizio del 2025.

condividi su: