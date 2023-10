Memoriale di Portella della Ginestra, mai partiti gli interventi di restauro promessi dal governo per salvarlo dal degrado. Scatta interrogazione all’Ars del M5S

L’ impegno per un sollecito restauro da parte governo regionale è arrivato da tempo, ma, a dispetto della promessa, le opere di recupero non sono mai partite e il Memoriale di Portella della Ginestra, a piana degli Albanesi, langue in condizioni di degrado a causa degli agenti atmosferici, dell’ assestamento del terreno e di un incendio che lo ha coinvolto lo scorso anno.

Per sollecitare il governo a mantenere gli impegni presi, anche in considerazione del fatto che “il passare del tempo non potrà che peggiorare la situazione” il M5S ha presentato un’interrogazione urgente all’Ars, a prima firma del capogruppo Antonio De Luca, con la quale si chiede all’assessore ai Beni culturali e al presidente della Regione “quali azioni intendano adottare per restaurare e valorizzare il Memoriale”.

“Da tempo – dice Antonio De Luca – sollecito gli interventi di recupero e questi sembravano in dirittura d’arrivo, almeno a giudicare dall’impegno preso pubblicamente in questo senso dall’assessore ai Beni Culturali Scarpinato il 3 maggio scorso in occasione della conferenza sulla necessità del restauro dell’opera tenuta lo scorso 3 maggio all’Ars. Non solo – continua il deputato – in seguito al riconoscimento del memoriale quale sito di interesse culturale, il Presidente Schifani e l’assessore Scarpinato, con tanto di nota ufficiale, hanno espresso soddisfazione per l’attestazione. Non si capisce pertanto perché non si adoperino con urgenza a fare partire le opere di recupero per salvarlo da ulteriore degrado”.

