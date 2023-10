Frana di Porto Palo Menfi, La Rocca Ruvolo: finanziati lavori per la messa in sicurezza

“Altro impegno mantenuto. C’è anche il finanziamento per i lavori di messa in sicurezza della collina di Porto Palo di Menfi, interessata da una frana cha ha fortemente limitato un’area della località turistica, nel Piano di rimodulazione della spesa relativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, varato dalla giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani. Si tratta di un finanziamento di 500 mila euro, il progetto è già esecutivo, si partirà subito con l’affidamento dei lavori. Grazie al presidente Schifani che si è occupato personalmente della vicenda”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

condividi su: