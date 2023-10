GAZA: URGENTE L’INGRESSO IMMEDIATO DI CIBO, ACQUA E CARBURANTE, PER EVITARE LA CATASTROFE UMANITARIA

Azione contro la Fame chiede corridoi umanitari sicuri e la protezione dei civili,

di fronte allo sfollamento di massa della popolazione

14 ottobre 2023 – Il massiccio sfollamento di oltre un milione di residenti di Gaza sta causando un significativo aumento dei bisogni umanitari, poiché le infrastrutture civili sono state gravemente danneggiate.

È urgente aprire corridoi umanitari sicuri per proteggere la popolazione e le squadre umanitarie ancora presenti nell’area. Qualsiasi attacco deliberato e sproporzionato contro i civili è contrario al diritto umanitario internazionale.

Le équipe di Azione contro la Fame a Gaza riferiscono che la popolazione ha iniziato a razionare l’assunzione di cibo a causa della mancanza di accesso sicuro alle forniture, e della disponibilità di cibo sul mercato.

È necessario consentire l’accesso a cibo, acqua e servizi igienici e sanitari salvavita attraverso i valichi di frontiera e proteggere sia i civili che il personale umanitario da qualsiasi violenza.

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria che opera secondo i principi di imparzialità, neutralità e indipendenza. La nostra risposta umanitaria si basa esclusivamente sui bisogni umanitari delle persone.

