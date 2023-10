Sanità, La Rocca Ruvolo: ‘’Gruppo ristretto decide sulla nostra salute? Pace faccia chiarezza, no a manovre occulte”

“Nessuno pensi di tornare a parlare di sanità e nomine nel retrobottega di qualche negozio, le decisioni sulla salute dei siciliani devono essere assunte in modo trasparente e concertato. Per questo ritengo gravi e inaccettabili le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Carmelo Pace il quale, a suo dire, insieme al segretario della Dc, Totò Cuffaro, farebbe parte di un tavolo ristretto della maggioranza che approva preventivamente le azioni da mettere in campo per la sanità siciliana.

Bisogna innanzitutto sapere se è vero, chi sono i componenti di questo gruppo ristretto, di cosa discutono? Trattandosi di questioni sanitarie, a mio avviso, a livello istituzionale si stanno facendo degli errori gravissimi, perché il primo organismo a valutare le varie proposte che arrivano dall’assessorato per la Salute o dai parlamentari dovrebbe essere la commissione Sanità dell’Ars, non un gruppo ristretto. Le parole di Pace sono gravissime e lasciano pensare che ci sia una cabina occulta attorno alla sanità siciliana, questo non lo possiamo accettare, si faccia chiarezza”.

Lo dichiara la deputata regionale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo, commentando le dichiarazioni rilasciate ieri dal capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, alla tv saccense Rmk, a proposito di una ipotesi di riforma della sanità siciliana.

