Insulti sessisti alla presidente di Aica, La Rocca Ruvolo: “Solidarietà a Danila Nobile, un attacco a tutte le donne”

“Esprimo la mia piena solidarietà alla presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, vittima di insulti vergognosi e inaccettabili. La violenza verbale e gli attacchi sessisti non possono e non devono trovare spazio nella nostra società, né nella vita reale né sui social”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars e sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, commentando quanto denunciato in un video su Facebook dalla presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

“Chi ricopre ruoli pubblici o di responsabilità – prosegue La Rocca Ruvolo – deve poter svolgere il proprio lavoro con serenità e rispetto. Gli attacchi maschilisti e sessisti non sono solo un’offesa personale, ma un attacco alla dignità di tutte le donne. È necessario che le istituzioni e la società civile reagiscano con fermezza, denunciando e isolando chi diffonde odio e discriminazione.

La mia vicinanza a Danila Nobile – conclude – vuole essere anche un messaggio di incoraggiamento a tutte le donne che subiscono violenza verbale o discriminazioni: non bisogna mai tacere, ma denunciare e pretendere rispetto. Solo così potremo costruire una comunità più giusta e civile”.