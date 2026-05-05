Figure educative in sanità, Marano e Adorno (M5S), Cgil e Apei: “Si faccia chiarezza sui profili professionali”





Catania, 05/05/2026.“Figure educative in sanità, si faccia chiarezza sui profili professionali”. Lo hanno chiesto ieri le deputate regionali del M5S Jose Marano e Lidia Adorno, la Cgil e l’Associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei) nel corso di un incontro all’Asp di Catania.

Al centro della discussione il tema della distinzione delle figure educative, con particolare riferimento ai profili socio-pedagogico e socio-sanitario e alla definizione del fabbisogno all’interno del sistema sanitario territoriale.

Erano presenti all’incontro, oltre alle deputate M5S, il direttore sanitario dell’Asp Gianfranco Di Fede, il direttore ad interim UOC Risorse umane Roberta La Rocca, la funzionaria dell’Asp Enrica Reale, la segretaria generale FP CGIL Concetta La Rosa, la dirigente sindacale FP CGIL e referente catanese dell’Associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei) Elisabetta Vanin e la consigliera regionale Apei Adriana Cavallo.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’importanza di valorizzare le specificità professionali, garantendo un’adeguata programmazione del personale e il rispetto delle competenze, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È stata espressa la volontà comune di proseguire il confronto istituzionale per individuare soluzioni operative e condivise.

“Esprimiamo soddisfazione – hanno detto a margine dell’incontro Marano e Adorno – per questo momento di confronto. Abbiamo messo in evidenza l’importanza del distinguo tra il profilo socio-pedagogico e quello socio-sanitario: solo attraverso il rispetto delle diverse competenze e una programmazione attenta si può garantire l’efficienza dei servizi verso i cittadini e la dignità dei lavoratori. Continueremo a vigilare affinché questo percorso porti a soluzioni concrete in tempi brevi”.

condividi su: